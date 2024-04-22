Карацев восстановился после травмы и прибыл на «Мастерс» в Мадрид

Российский теннисист, 48-я ракетка мира Аслан Карацев восстановился после травмы и прилетел в Мадрид (Испания), где с 24 апреля по 5 мая состоится турнир категории «Мастерс». Спортсмен попал в сетку турнира. Об этом сообщает официальный канал мадридского турнира всоцсетях.

Сегодня, 22 апреля, у Карацева намечена тренировка с соотечественником, 42-й ракеткой мира Романом Сафиуллиным.

Напомним, Карацев не выступает на турнирах ATP с января 2024 года. Он снялся с Открытого чемпионата Австралии — 2024 из-за травмы, полученной на турнире в Брисбене. В январе 2024 года стало известно, что спортсмен успешно перенёс операцию на колене. Аслан Карацев является серебряным призёром Олимпийских игр 2020 года в миксте, победителем четырёх турниров ATP (трёх — в одиночном разряде), обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP в составе сборной России (2021).