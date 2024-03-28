Карацев — о восстановлении после травмы: горю желанием поскорее вернуться!

Российский теннисист, 41-я ракетка мира Аслан Карацев поделился в социальных сетях новостями о ходе восстановления.

«Всем привет! Я хотел бы поделиться краткой информацией о ходе моего восстановления. Всё идет хорошо, и я горю желанием поскорее вернуться на турниры! Спасибо всем вам за добрые пожелания и поддержку!» — написал теннисист.

Напомним, ранее Карацев снялся с Открытого чемпионата Австралии — 2024 из-за травмы, полученной на турнире в Брисбене (Австралия). В январе 2024 года стало известно, что спортсмен успешно перенёс операцию на колене. Аслан Карацев является серебряным призёром Олимпийских игр 2020 года в миксте, победителем четырёх турниров ATP (три — в одиночном разряде), обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP в составе сборной России (2021).

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