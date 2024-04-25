Эмма Радукану объяснила поражение от квалифаера в первом круге турнира в Мадриде

Чемпионка US Open – 2021 21-летняя британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала поражение от 82-й ракетки мира аргентинки Марии Карле в матче первого круга турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
«Я бы сказала, что последние несколько недель были очень насыщенными. Начав с Кубка Билли Джин Кинг, я не останавливалась. Было много матчей подряд, и я рада, что смогла помочь команде на Кубке, но затем я отправилась в Штутгарт без отдыха, после чего прибыла в Мадрид, где пришлось адаптироваться к совершенно другим условиям. Последний месяц я играла в помещении, а тут матчи проводятся на открытом воздухе. Многие факторы помешали мне полноценно бороться, но в целом я играла довольно неплохо. Теперь я возьму несколько выходных и немного отдохну», — приводит слова Радукану Tennis World USA.
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
- 25 апреля 2024
-
11:03
-
10:55
-
10:36
-
10:30
-
10:30
-
10:16
-
09:54
-
09:27
-
09:19
-
00:50
-
00:41
-
00:21
- 24 апреля 2024
-
23:51
-
23:45
-
23:13
-
22:44
-
22:35
-
22:29
-
21:58
-
21:50
-
21:13
-
21:05
-
21:00
-
20:47
-
20:36
-
19:27
-
18:57
-
18:51
-
18:40
-
18:29
-
18:18
-
18:02
-
17:42
-
17:32
-
17:12