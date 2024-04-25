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Эмма Радукану объяснила поражение от квалифаера в первом круге турнира в Мадриде

Эмма Радукану объяснила поражение от квалифаера в первом круге турнира в Мадриде
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Чемпионка US Open – 2021 21-летняя британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала поражение от 82-й ракетки мира аргентинки Марии Карле в матче первого круга турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«Я бы сказала, что последние несколько недель были очень насыщенными. Начав с Кубка Билли Джин Кинг, я не останавливалась. Было много матчей подряд, и я рада, что смогла помочь команде на Кубке, но затем я отправилась в Штутгарт без отдыха, после чего прибыла в Мадрид, где пришлось адаптироваться к совершенно другим условиям. Последний месяц я играла в помещении, а тут матчи проводятся на открытом воздухе. Многие факторы помешали мне полноценно бороться, но в целом я играла довольно неплохо. Теперь я возьму несколько выходных и немного отдохну», — приводит слова Радукану Tennis World USA.

Мадрид (ж). 1-й круг
24 апреля 2024, среда. 16:10 МСК
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Мария Карле
Аргентина
Мария Карле
М. Карле
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Комментарии
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