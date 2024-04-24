Эмма Радукану потерпела разгромное поражение от квалифаера на старте Мадрида

Чемпионка US Open – 2021, 21-летняя британская теннисистка Эмма Радукану завершила выступление на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), общий призовой фонд которого составил € 7 877 020.

В матче первого круга Радукану (WC) со счётом 2:6, 2:6 проиграла 82-й ракетке мира представительнице Аргентины Марии Карле (Q).

Встреча Радукану с Карле продлилась 1 час и 26 минут. В её рамках Радукану ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Карле один эйс, пять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из семи.

Следующей соперницей Карле в Мадриде станет 19-я ракетка мира россиянка Вероника Кудерметова (17).