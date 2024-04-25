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Бузас Манейро — о победе над Бадосой: это сбывшаяся мечта

Бузас Манейро — о победе над Бадосой: это сбывшаяся мечта
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93-я ракетка мира испанская теннисистка Джессика Бузас Манейро прокомментировала победу над Паулой Бадосой в первом раунде турнира серии WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«Это была настоящая битва. Игра против Паулы — это сражение, как и против любого игрока такого уровня. Я отлично начала первый сет, но затем она немного подняла уровень, и, возможно, я не поверила в себя на 100%. Во втором сете с помощью моей команды я обрела уверенность, стала подбадривать себя, проявила характер. И так до последнего розыгрыша.

Для меня турнир в Мадриде — это любимый турнир. Он проходит дома, ты всегда чувствуешь поддержку болельщиков. Я с нетерпением ждала его, это была моя мечта с самого детства. Добиться здесь успеха, пройти первый круг, оказаться в такой ситуации — это действительно сбывшаяся мечта», — приводит слова испанки портал Punto de Break.

Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:3, 6:3 в пользу Манейро. В следующем раунде она сыграет с латвийкой Еленой Остапенко.

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