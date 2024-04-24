Бадоса — о вылете с турнира в Мадриде: мой игровой уровень крайне низок, я разочарована

Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса высказалась о поражении от соотечественницы Джессики Бузас Манейро в матче первого круга турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:3, 6:3 в пользу Манейро.

«Это был сложный матч, соперница играла очень хорошо, а я, очевидно, нет. Я разочарована. Я ожидала от себя большего, но сейчас я не могу этого требовать. Мой игровой уровень крайне низок. Я всегда стараюсь находить положительные моменты, и у меня не другого выбора, кроме как продолжать тренировки и думать о следующих турнирах.

Мне очень нравится теннис, я люблю соревноваться, но мне совсем не нравится видеть себя такой. Мои ожидания всегда высоки, я выступаю, чтобы быть на вершине, поэтому очень тяжело видеть себя внизу. Каждую неделю я чувствую разочарование, сегодня я разочарована из-за своего игрового уровня. Подниматься тяжело. Мне нужно восстановиться в эмоциональном плане», — сказала Бадоса на пресс-конференции.