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Бадоса — о вылете с турнира в Мадриде: мой игровой уровень крайне низок, я разочарована

Бадоса — о вылете с турнира в Мадриде: мой игровой уровень крайне низок, я разочарована
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Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса высказалась о поражении от соотечественницы Джессики Бузас Манейро в матче первого круга турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:3, 6:3 в пользу Манейро.

«Это был сложный матч, соперница играла очень хорошо, а я, очевидно, нет. Я разочарована. Я ожидала от себя большего, но сейчас я не могу этого требовать. Мой игровой уровень крайне низок. Я всегда стараюсь находить положительные моменты, и у меня не другого выбора, кроме как продолжать тренировки и думать о следующих турнирах.

Мне очень нравится теннис, я люблю соревноваться, но мне совсем не нравится видеть себя такой. Мои ожидания всегда высоки, я выступаю, чтобы быть на вершине, поэтому очень тяжело видеть себя внизу. Каждую неделю я чувствую разочарование, сегодня я разочарована из-за своего игрового уровня. Подниматься тяжело. Мне нужно восстановиться в эмоциональном плане», — сказала Бадоса на пресс-конференции.

Мадрид (ж). 1-й круг
24 апреля 2024, среда. 12:10 МСК
Джессика Бузас Манейро
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 6
6 		3 3
         
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
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