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Шан и Муте провели второй по продолжительности матч в истории «Мастерса» в Мадриде

Шан и Муте провели второй по продолжительности матч в истории «Мастерса» в Мадриде
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88-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте и 111-я ракетка мира китаец Цзюнчэн Шан провели второй по продолжительности матч в истории «Мастерса» в Мадриде (Испания).

Матч 1/64 финала завершился победой китайского спортсмена со счётом 6:7 (9:11), 6:2, 7:6 (12:10). Встреча продлилась 3 часа и 59 минут.

Дольше продолжался лишь полуфинальный матч между Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем в 2009 году — 4 часа 3 минуты. Напомним, встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (11:9) в пользу испанца, который затем, в финале, уступил Роджеру Федереру (4:6, 4:6).

Третий по продолжительности матч также прошёл с участием Джоковича. Встреча между сербом и Карлосом Алькарасом в 2022 году продлилась 3 часа 35 минут и завершилась победой испанца (6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:5).

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