Островский — о матче Шевченко с Алькарасом: многое будет зависеть от состояния Карлоса

Агент Александр Островский, представляющий интересы бывшего российского теннисиста Александра Шевченко, ныне выступающего за Казахстан, поделился ожиданиями от матча второго круга турнира серии «Мастерс» в Мадриде, в котором 59-я ракетка мира сразится с двукратным чемпионом ТБШ испанцем Карлосом Алькарасом.

«Безусловно, очень многое будет зависеть от состояния Карлоса и того, готов ли он играть в полную силу. Для победы над Александром ему нужно будет продемонстрировать весь свой арсенал на корте. Думаю, что подарков от Александра ждать не стоит, поэтому Карлосу придётся выложиться на корте, чтобы пройти в следующий круг. В стартовом матче у Александра было не всё гладко, но в Мадриде, несмотря на высоту и отскок мяча, он чувствует себя комфортно. К тому же в Мадриде у Александра особые отношения с публикой: он очень любит испанских болельщиков, а они в ответ активно его поддерживают в поединках. Наверное, это можно объяснить тем, что те эмоции, задор и характер, которые Александр демонстрирует в своих играх, находят отклик в сердцах местных любителей тенниса. Надеюсь, и во встрече против первой ракетки Испании домашняя публика сможет поболеть за Александра. Хотя, конечно, их фаворит в этом матче понятен!» — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.

Отметим, что Алькарас и Шевченко ещё ни разу не встречались в официальных матчах.