Экс-россиянин Шевченко пробился во 2-й круг турнира в Мадриде, где сразится с Алькарасом
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59-я ракетка мира российский теннисист Александр Шевченко, ныне представляющий Казахстан, успешно стартовал на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), призовой фонд которого составил € 7 877 020.
В матче первого круга Шевченко со счётом 6:4, 5:7, 6:3 обыграл 77-ю ракетку мира представителя Франции Артура Риндеркнеша.
Мадрид (м). 1-й круг
24 апреля 2024, среда. 14:45 МСК
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
1 : 2
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|2
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|5
|6
Александр Шевченко
А. Шевченко
Встреча Шевченко с Риндеркнешем продлилась 2 часа и 19 минут. В её рамках Александр три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Артура пять эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.
Следующим соперником Шевченко в Мадриде станет действующий чемпион соревнований, третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас (2).
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