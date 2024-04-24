Экс-россиянин Шевченко пробился во 2-й круг турнира в Мадриде, где сразится с Алькарасом

59-я ракетка мира российский теннисист Александр Шевченко, ныне представляющий Казахстан, успешно стартовал на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), призовой фонд которого составил € 7 877 020.

В матче первого круга Шевченко со счётом 6:4, 5:7, 6:3 обыграл 77-ю ракетку мира представителя Франции Артура Риндеркнеша.

Встреча Шевченко с Риндеркнешем продлилась 2 часа и 19 минут. В её рамках Александр три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Артура пять эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

Следующим соперником Шевченко в Мадриде станет действующий чемпион соревнований, третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас (2).