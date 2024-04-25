Качин прервал серию из 15 поражений, одержав победу над Офнером на турнире в Мадриде

91-я ракетка мира аргентинский теннисист Педро Качин прервал серию из 15 поражений, взяв верх над австрийцем Себастьяном Офнером.

Матч 1/64 финала завершился победой аргентинца со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты.

За это время Качин выполнил две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Офнера четыре эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

В следующем раунде аргентинец сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Призовой фонд турнира составляет € 7 877 020. Действующим победителем соревнований является Карлос Алькарас, который в прошлогоднем финале переиграл Ян-Леннарда Штруффа (6:4, 3:6, 6:3).