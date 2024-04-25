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Качин прервал серию из 15 поражений, одержав победу над Офнером на турнире в Мадриде

Качин прервал серию из 15 поражений, одержав победу над Офнером на турнире в Мадриде
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91-я ракетка мира аргентинский теннисист Педро Качин прервал серию из 15 поражений, взяв верх над австрийцем Себастьяном Офнером.

Матч 1/64 финала завершился победой аргентинца со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты.

Мадрид (м). 1-й круг
25 апреля 2024, четверг. 12:05 МСК
Педро Качин
Аргентина
Педро Качин
П. Качин
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Себастьян Офнер
Австрия
Себастьян Офнер
С. Офнер

За это время Качин выполнил две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Офнера четыре эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

В следующем раунде аргентинец сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Призовой фонд турнира составляет € 7 877 020. Действующим победителем соревнований является Карлос Алькарас, который в прошлогоднем финале переиграл Ян-Леннарда Штруффа (6:4, 3:6, 6:3).

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