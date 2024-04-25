Качин прервал серию из 15 поражений, одержав победу над Офнером на турнире в Мадриде
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91-я ракетка мира аргентинский теннисист Педро Качин прервал серию из 15 поражений, взяв верх над австрийцем Себастьяном Офнером.
Матч 1/64 финала завершился победой аргентинца со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты.
Мадрид (м). 1-й круг
25 апреля 2024, четверг. 12:05 МСК
Педро Качин
П. Качин
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|3
Себастьян Офнер
С. Офнер
За это время Качин выполнил две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Офнера четыре эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх заработанных.
В следующем раунде аргентинец сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо.
Призовой фонд турнира составляет € 7 877 020. Действующим победителем соревнований является Карлос Алькарас, который в прошлогоднем финале переиграл Ян-Леннарда Штруффа (6:4, 3:6, 6:3).
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