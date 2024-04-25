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Гаске стал 4-м действующим теннисистом, достигшим отметки в 1000 матчей в карьере

Гаске стал 4-м действующим теннисистом, достигшим отметки в 1000 матчей в карьере
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37-летний французский теннисист Ришар Гаске стал четвёртым действующим теннисистом, которому удалось достичь отметки в 1000 сыгранных матчей в профессиональной карьере.

В матче 1/64 финала турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) Гаске уступил итальянцу Лоренцо Сонего со счётом 2:6, 5:7. Этот матч и стал 1000-м в карьере француза.

Ранее лишь три действующих игрока достигли этого рубежа. 36-летняя первая ракетка мира Новак Джокович к настоящему моменту провёл 1315 матчей в карьере. Испанец Рафаэль Надаль сыграл 1291 матч, а его соотечественник Фернандо Вердаско — 1006.

Отметим, что Надаль сегодня, 25 апреля, проведёт свой 1292-й матч. Начало его противостояния с 16-летним американцем Дарвином Бланшем запланировано на 19:00 мск. Стоит отметить, что разница в возрасте (21 год и 117 дней) между Надалем и Бланшем стала рекордной в истории «Мастерсов».

Мадрид (м). 1-й круг
25 апреля 2024, четверг. 19:00 МСК
Дарвин Бланш
США
Дарвин Бланш
Д. Бланш
Не начался
1 2 3
         
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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