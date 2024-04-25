Людмила Самсонова в матче с Осакой прервала серию из четырёх поражений
Поделиться
17-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова прервала серию из четырёх поражений подряд на уровне WTA.
Это произошло на старте грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В матче второго круга Самсонова (15) со счётом 6:2, 4:6, 7:5 обыграла четырёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира японку Наоми Осаку.
Мадрид (ж). 2-й круг
25 апреля 2024, четверг. 14:50 МСК
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|5
|
|4
|7
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Четыре неудачных матча Самсоновой до встречи с Осакой в Мадриде:
- WTA-1000, Дубай, 3 круг. Самсонова (12) - Маркета Вондроушова (Чехия, 7) — 2:6, 2:6;
- WTA-1000, Индиан-Уэллс, 2 круг. Самсонова (14) — Осака — 5:7, 3:6;
- WTA-1000, Майами, 2 круг. Самсонова (13) - Юлия Путинцева (Казахстан) — 1:6, 6:4, 3:6;
- WTA-500, Штутгарт, 1 круг. Самсонова — Анастасия Потапова (Россия) — 4:6, 6:4, 3:6.
Комментарии
- 25 апреля 2024
-
17:32
-
17:14
-
16:34
-
16:13
-
16:10
-
15:44
-
15:34
-
15:22
-
14:10
-
13:43
-
13:33
-
13:33
-
12:13
-
12:11
-
11:03
-
10:55
-
10:36
-
10:30
-
10:30
-
10:16
-
09:54
-
09:27
-
09:19
-
00:50
-
00:41
-
00:21
- 24 апреля 2024
-
23:51
-
23:45
-
23:13
-
22:44
-
22:35
-
22:29
-
21:58
-
21:50
-
21:13