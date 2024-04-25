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Людмила Самсонова в матче с Осакой прервала серию из четырёх поражений

17-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова прервала серию из четырёх поражений подряд на уровне WTA.

Это произошло на старте грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В матче второго круга Самсонова (15) со счётом 6:2, 4:6, 7:5 обыграла четырёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира японку Наоми Осаку.

Четыре неудачных матча Самсоновой до встречи с Осакой в Мадриде: