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Людмила Самсонова в матче с Осакой прервала серию из четырёх поражений

Людмила Самсонова в матче с Осакой прервала серию из четырёх поражений
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17-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова прервала серию из четырёх поражений подряд на уровне WTA.

Это произошло на старте грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). В матче второго круга Самсонова (15) со счётом 6:2, 4:6, 7:5 обыграла четырёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира японку Наоми Осаку.

Мадрид (ж). 2-й круг
25 апреля 2024, четверг. 14:50 МСК
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 5
6 		4 7
         
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

Четыре неудачных матча Самсоновой до встречи с Осакой в Мадриде:

  • WTA-1000, Дубай, 3 круг. Самсонова (12) - Маркета Вондроушова (Чехия, 7) — 2:6, 2:6;
  • WTA-1000, Индиан-Уэллс, 2 круг. Самсонова (14) — Осака — 5:7, 3:6;
  • WTA-1000, Майами, 2 круг. Самсонова (13) - Юлия Путинцева (Казахстан) — 1:6, 6:4, 3:6;
  • WTA-500, Штутгарт, 1 круг. Самсонова — Анастасия Потапова (Россия) — 4:6, 6:4, 3:6.
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