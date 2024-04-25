«Она обманщица». Соперница жёстко оскорбила Шарапову перед «тысячником» в Мадриде в 2017-м

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова выслушала немало критики в свой адрес во время 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. В том числе и от коллег-теннисисток. Мало кого волновало, что Шарапова неумышленно применяла этот препарат, который к тому же очень долго вообще не считался допингом.

Мария призналась в своём проступке, за который во многом несёт ответственность и её команда. Шарапова отбыла положенное наказание, но критика всё равно не прекращалась — даже после официального возвращения российской теннисистки на корт весной 2017 года. Едва ли не больше всех в хейте Шараповой «отличилась» канадская теннисистка Эжени Бушар, которая до, во время и после «тысячника» в Мадриде устроила настоящую драму на ровном месте. Причём Эжени ранее не была замечена в неприязни к Марии и даже считала её своим кумиром.

25 апреля 2017 года – дата, когда завершилась дисквалификация Шараповой. Мария сразу же получила уайлд-кард на крупные грунтовые турниры в Штутгарте, Мадриде и Риме. В первых матчах после возвращения россиянка впечатлила своим уровнем игры. На «пятисотнике» в Штутгарте Шарапова дошла до полуфинала. Она выбила итальянку Роберту Винчи (7:5, 6:3), россиянку Екатерину Макарову (7:5, 6:1), эстонку Анетт Контавейт (6:3, 6:4) и уступила француженке Кристине Младенович (6:3, 5:7, 4:6).

Мария Шарапова на «тысячнике» в Мадриде в 2017-м Фото: Julian Finney/Getty Images

Из Германии Мария отправилась в Мадрид. В первом раунде «тысячника» в столице Испании Шарапова обыграла хорватку Мирьяну Лучич-Барони (4:6, 6:4, 6:0). Дальше по сетке ждала встреча с канадкой Эжени Бушар, которая не входила в число сеяных. Бушар в 2014 году была пятой ракеткой мира, доходила до финала Уимблдона, но затем сильно сдала на корте из-за травм. Эжени выглядела вполне проходимой соперницей для Шараповой, которая вела 4-0 по личным встречам. В придачу ко всему канадка не на шутку раззадорила россиянку, некорректно высказавшись в её адрес ещё до старта турнира в Мадриде.

«Я считаю, что предоставление Шараповой уайлд-кард — это неправильно. Она обманщица, никакой спорт не должен позволять обманщикам возвращаться. Это очень несправедливо по отношению ко всем честным игрокам. К тому же так WTA создает неправильное впечатление у детей и молодых игроков: жульничайте, а мы вас потом примем с распростёртыми объятиями. Это неправильно. Так что я больше не могу сказать, что восхищаюсь ей. С этим покончено», — заявил Бушар.

Мария не стала ввязываться в спор и ответила максимально коротко: «Я гораздо выше этого».

Шарапова собиралась наказать Бушар за грубость на корте во втором раунде «тысячника» в Мадриде, но не удалось. Эжени обыграла Марию со счётом 7:5, 2:6, 6:4. После матча она снова сделала выпад в адрес Шараповой.

«Конечно, у меня была дополнительная мотивация. Во-первых, я её никогда не обыгрывала. И вообще, перед матчем почувствовала вдохновение, потому что ко мне подходили многие игроки и желали удачи. Игроки, с которыми обычно не разговариваю. Я получила много сообщений от людей из теннисного мира, которые болели за меня. Так что я хотела победить не только для себя, но и для всех них. Чувствовала их поддержку. Я не поменяла своё мнение о Шараповой. И большинство его разделяет, но просто боится что-нибудь говорить. После матча Мария сказала мне: «Ты хорошо сыграла». И мне кажется, что она тоже хорошо проводит своё так называемое возвращение, если вы хотите это так называть», – заявила Эжени на пресс-конференции.

Эжени Бушар на «тысячнике» в Мадриде в 2017-м Фото: Julian Finney/Getty Images

Мария во время своего выступления снова решила не ввязываться в заочный спор с Бушар и вообще не упоминала её имя

«На меня шумиха вокруг матча с Бушар не повлияла. Как я уже говорила, сейчас важна каждая игра. Я одна из двух теннисисток, находящихся на корте. Не особо вникаю в то, что творится вокруг. Не обращаю на это внимания. Я уже давно играю. Знаю, как всё работает. Знаю, что всегда идёт много разговоров, шумихи – соперничество, новости. Всё это часть игры. Но в итоге две спортсменки просто борются друг с другом, и я одна из них. У меня к игре такое отношение. Считаю, что должна была брать первый сет. Я вела с брейком, но потом сдала. Довольна тем, как изменила ситуацию во втором сете, начала агрессивнее играть в корте. А в третьем всё пошло по схеме первого: я создавала себе возможности, имела брейк-пойнты, но не использовала шансы.

Совершенно точно не считаю, что сегодня умно подавала – особенно когда вела. Я стремилась выигрывать лёгкие очки, а не строить розыгрыши, которые, как мне кажется, в большинстве случаев сегодня выигрывала. Думаю, мне бы стоило начать волноваться, если бы я сидела тут и рассказывала, что довольна поражением – не имеет значения, от кого и в каком круге. Будь это первый круг или финал турнира «Большого шлема». Я люблю побеждать. Я по много часов в день работаю, чтобы в итоге выигрывать матчи. Сегодня у меня не получилось. Конечно, я расстроена. Но это сделает меня лучше. Это принесет мне победы на турнирах и на «Больших шлемах», — сказала Шарапова.

Мария Шарапова и Эжени Бушар жмут руки у сетки после матча в Мадриде Фото: Julian Finney/Getty Images

Обсуждение конфликта Бушар и Шараповой продолжалось даже спустя несколько месяцев после матча в Мадриде. В июле The Players’ Tribune опубликовала эссе Марии об этом противостоянии. Оно стало ответом на очередной выпад Эжени. Канадка в интервью Sportsnet сказала, что получила множество сообщений со словами поддержки от игроков, агентов, болельщиков и не жалеет о своём поступке. Шарапова написала довольно длинную статью, но основная её суть в следующих словах.

«Я в курсе, что многие мои коллеги говорили обо мне, как активно некоторые из них критиковали меня в прессе. Если ты человек и у тебя есть сердце, то не думаю, что на такие вещи можно совсем не обращать внимания. И не думаю, что они когда-либо перестанут тебя так или иначе задевать. Я всегда хотела быть гораздо выше этого. Таков мой выбор. Надеюсь, в конце концов мои критики изменят своё мнение», — отмечала Шарапова.

Конкретно Эжени Бушар своё мнение о Шараповой уже меняла. Правда, в худшую сторону. Вот лишь некоторые лестные высказывания, которые Эжени делала в адрес Марии на старте своей карьеры.

«Помню, как Мария выиграла Уимблдон-2004 – мне тогда было 10 лет. Она казалась мне такой классной – и я хотела делать всё так же, как она».

«Канадский теннис не оказал на меня влияния. Я равнялась на лучших – Штеффи Граф и Марию Шарапову. Помню, как смотрела матчи Моники Селеш. Я равнялась на великих чемпионок».

«Для меня сравнения с таким человеком, как Мария Шарапова, которая выиграла пять «Шлемов», – это комплимент. Она настоящая чемпионка. И я смотрю на эти сравнения позитивно».

Ещё на юниорских турнирах Бушар выступала в именной линии одежды Шараповой от бренда Nike. Продолжила делать это и на взрослом уровне. В том числе когда встретилась с Марией в четвертьфинале Australian Open – 2015.

«Мы с Джини познакомились всего пару лет назад, и тогда она только играла квалификации – вот как быстро она пробилась в элиту. В Мельбурне у нас даже была совместная фотосессия. Она, кажется, очень хорошая девочка и, безусловно, талантлива, за ней стоит следить. Эжени тогда попросилась выступать в моей коллекции. Конечно же, я согласилась – она была топ-юниоркой. А теперь она седьмая ракетка мира и финалистка «Шлема». Мне приятно, что она играет в моих нарядах», — заявила Шарапова, обыграв Бушар со счётом 6:3, 6:2.

Эжени Бушар играла в наряде из линейки Марии Шараповой на Australian Open – 2015 Фото: Hannah Peters/Getty Images

После Мадрида-2017 Эжени Бушар и Мария Шарапова больше не встречались на корте. С тех пор Бушар вряд ли кардинально поменяла мнение о Шараповой. Эжени в последнее время совсем не играет и сейчас является всего лишь 346-й ракеткой мира. Скоро она опустится ещё ниже, поскольку в этом году не поехала в Мадрид защищать очки, которые заработала в прошлом сезоне. Тогда Эжени удалось пройти квалификацию и даже добыть победу над украинкой Даяной Ястремской (6:7, 6:2, 6:2) в первом круге основной сетки. После матча канадка написала: «Есть что-то особенное в игре против допингисток в Мадриде...»

Бушар явно имела в виду, что Ястремскую обвиняли в употреблении допинга (в 2021 году её оправдали), а также отсылала к своей победе над Шараповой в 2017-м. Позже Эжени удалила пост и принесла извинения.

«Я хочу извиниться за свой вчерашний пост. Это были необдуманные и ненужные слова. Я всегда выступала за честную игру, но не располагала всеми фактами и, конечно, не хотела навредить. Я продолжу работать над собой на корте и за его пределами», — написала Бушар.

Продюсер Tennis Channel Дэвид Кейн предположил, что Бушар удалила пост и извинилась, так как слово «допингистка» в адрес оправданной теннисистки могло быть расценено как нарушение Кодекса поведения WTA. При этом неприязнь канадки к принимавшим запрещённые вещества спортсменкам никуда не делась. Та же Ястремская при следующей встрече в квалификации US Open взяла реванш за Мадрид и не стала пожимать Бушар руку у сетки после матча, что свидетельствует о серьёзном конфликте.

Конечно, Эжени имеет право на своё мнение по поводу теннисисток, которых уличали в употреблении допинга. Раньше Бушар восхищалась Шараповой, но в один момент вдруг стала её презирать. Так сложилась судьба, хотя никогда не поздно смягчить позицию и попытаться наладить отношения.