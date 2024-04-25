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Видео: маленький пёс повеселил Медведева, Хачанова и Рууда в тренажёрном зале Мадрида

Видео: маленький пёс повеселил Медведева, Хачанова и Рууда в тренажёрном зале Мадрида
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Забавный инцидент произошёл сегодня, 25 апреля, в тренажёрном зале спортивного комплекса, где проходит грунтовый турнир серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Кто-то из посетителей привёл с собой собаку, привязав её поводок к одному из тренажёров. Однако пёс смог улизнуть и долгое время веселил теннисистов, бегая по залу и играя в мячи. В частности, в тот момент в зале находились чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, серебряный призёр Олимпиады-2020, 17-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов и трёхкратный финалист ТБШ, шестой номер мирового рейтинга норвежец Каспер Рууд.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео забавного момента.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP

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