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Кори Гауфф со счётом 6:0, 6:0 разгромила Рус во 2-м круге турнира в Мадриде

Кори Гауфф со счётом 6:0, 6:0 разгромила Рус во 2-м круге турнира в Мадриде
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Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф уверенно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), действующей обладательницей титула которого является белоруска Арина Соболенко.

В стартовом для себя матче 20-летняя Гауфф (3) со счётом 6:0, 6:0 разгромила 47-ю ракетку мира, представительницу Нидерландов Аранчу Рус.

Мадрид (ж). 2-й круг
25 апреля 2024, четверг. 17:30 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		0
         
Аранча Рус
Нидерланды
Аранча Рус
А. Рус

Встреча Гауфф с Рус продлилась 52 минуты. В её рамках Гауфф один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Рус ни одного эйса, две двойные ошибки и четыре нереализованных брейк-пойнта.

Следующей соперницей Гауфф в Мадриде станет 34-я ракетка мира из Украины Даяна Ястремская (31).

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