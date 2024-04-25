Кори Гауфф со счётом 6:0, 6:0 разгромила Рус во 2-м круге турнира в Мадриде
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Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф уверенно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), действующей обладательницей титула которого является белоруска Арина Соболенко.
В стартовом для себя матче 20-летняя Гауфф (3) со счётом 6:0, 6:0 разгромила 47-ю ракетку мира, представительницу Нидерландов Аранчу Рус.
Мадрид (ж). 2-й круг
25 апреля 2024, четверг. 17:30 МСК
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
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Аранча Рус
А. Рус
Встреча Гауфф с Рус продлилась 52 минуты. В её рамках Гауфф один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из семи заработанных. На счету Рус ни одного эйса, две двойные ошибки и четыре нереализованных брейк-пойнта.
Следующей соперницей Гауфф в Мадриде станет 34-я ракетка мира из Украины Даяна Ястремская (31).
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