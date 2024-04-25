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Стало известно, в какой форме Даниил Медведев выступит на «Ролан Гаррос» — 2024

Стало известно, в какой форме Даниил Медведев выступит на «Ролан Гаррос» — 2024
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Стало известно, в какой форме чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев выступит на «Ролан Гаррос» — 2024.

Напомним, экипировку Медведеву (и одежду, и обувь) уже долгое время предоставляет известный французский бренд Lacoste. Даниил, в свою очередь, является всемирным амбассадором компании.

Снимком новой формы Даниила Медведева поделился его основной фанатский аккаунт. В образе россиянина превалируют синий, зелёный и белый цвета.

На прошлогоднем Открытом чемпионате Франции Медведев выступил неудачно. Даниил (2) потерпел неожиданное поражение уже на старте соревнований. Россиянин встречался с квалифаером Тьяго Уайлдом. Матч завершился со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4 в пользу бразильца.

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