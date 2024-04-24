«Чувствую, что могу добиться на грунте многого». Признания Медведева перед стартом Мадрида

Первая ракетка России Даниил Медведев не раз признавался, что грунтовые корты — его самые нелюбимые. Однако на престижном «Мастерсе» в Мадриде у отечественного теннисиста есть очередная отличная возможность показать хороший результат. Напомним, в прошлом году 28-летний уроженец Москвы добрался в столице Испании до 1/8 финала, где уступил соотечественнику Аслану Карацеву. В преддверии нового розыгрыша второго в сезоне грунтового «тысячника» Даниил пообщался с представителями СМИ. Чемпион US Open — 2021 поделился информацией о состоянии и целях на турнир в Мадриде, высказался о 22-кратном победителе ТБШ Рафаэле Надале, а также затронул тему своего поведения на соревнованиях в Монте-Карло. Слова Медведева приводит издание Punto de Break.

О своём состоянии и задачах на «Мастерсе» в Мадриде

«Чувствую себя хорошо. Испытываю положительные ощущения всё чаще, выходя на грунтовые корты. Знаю, что моя игра на грунте немного более ограничена, чем на харде. На харде я точно знаю, что выиграю 90% матчей, на грунте такого нет. Там вероятность 50%. Я знаю, на что способен, и буду продолжать делать то, в чём уверен, поэтому ощущения хорошие.

У меня хорошие результаты, и я чувствую, что могу добиться на грунте многого. Это единственная причина, по которой я играю и хочу выиграть больше турниров, как в прошлом году в Риме. Хочу попытаться добиться большего на «Ролан Гаррос». А для этого мне нужно удачно выступить в Мадриде».

О том, что Жиль Симон привнёс в его команду

«Симон пытается внести что-то новое в мою игру, о чём, может быть, я и думал, но не понимал, как мне следует воплотить это на корте. Жиль объясняет мне, как я могу это сделать. Для меня это важно, потому что во время матча у тебя нет слишком много времени на размышления. Более того, реакция. Я должен быть очень умным, чтобы не слишком задумываться над тем, что мне говорит Симон. Возможно, слишком много думаю об этом на тренировках, но не во время игры. Перед стартом Монте-Карло Жиль находился там, мы много говорили с ним о грунте. Может быть, я слишком много думал о своём следующем ударе, о том, что мне нужно делать, хотя на самом деле нужно было просто больше играть. Так что это очень интересно, Сейчас думаю, что всё работает довольно хорошо. Я с нетерпением жду возможности узнать больше».

О Рафаэле Надале

«У нас с Рафой было несколько сумасшедших матчей. Мне кажется, он выиграл четыре раза. Я одержал одну победу и в том матче был ближе к поражению, чем в других, но это нормально. Это Рафа, он борется за каждое очко. Я не смотрел его матч с де Минором в Барселоне, только концовку. Рафа неудачно сыграл справа, но было видно, что он верит в себя и будет бороться до конца. Он будет бороться за каждое очко. Надаль — великий боец и великий игрок. Мы много говорим о его борьбе, а также о его невероятном таланте, и я уверен, что, когда Рафа завершит карьеру, он будет скучать по теннису».

О своём поведении на «Мастерсе» в Монте-Карло

«Ошибки случаются, я допускаю их на корте и признаю их. Это случается со всеми. В моменте бывает очень сложно контролировать эмоции, и я не жалею о случившемся. Это то, что произошло. Я так отреагировал на ситуацию, и, конечно, мне бы хотелось, чтобы я отреагировал иначе. Посмотрим, что будет в следующий раз. Ничего не могу обещать, но надеюсь, что смогу сосредоточиться больше на игре, а не на ошибках.

Супертурнир в Мадриде завершится 5 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».