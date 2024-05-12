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Александр Зверев — Лучано Дардери, результат матча 12 мая 2024, счет 2:0, 3-й круг «Мастерс» в Риме

Александр Зверев в двух сетах обыграл Дардери и вышел в 1/8 финала в Риме
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Завершился матч третьего круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) между немецким теннисистом Александром Зверевым и итальянцем Лучано Дардери (54-й в рейтинге ATP). Победу со счётом 7:6 (7:3), 6:2 одержал Зверев.

Рим (м). 3-й круг
12 мая 2024, воскресенье. 21:40 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		2
         
Лучано Дардери
Италия
Лучано Дардери
Л. Дардери

Матч продолжался 1 час 49 минут. Зверев выполнил 12 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Дардери четыре эйса, одна двойная ошибка и единственный нереализованный брейк-пойнт.

Соперником немецкого теннисиста в 1/8 финала будет 53-я ракетка мира португалец Нуну Боржеш, победивший в третьем круге итальянца Франческо Пассаро — 4:6, 7:6 (10:8), 7:6 (7:4).

Грунтовый «Мастерс» в Риме проходит с 8 по 19 мая. Действующим чемпионом турнира является российский теннисист Даниил Медведев, который в двух сетах в финале прошлого года обыграл Хольгера Руне из Дании со счётом 7:5. 7:5.

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