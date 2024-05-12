Александр Зверев в двух сетах обыграл Дардери и вышел в 1/8 финала в Риме

Завершился матч третьего круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) между немецким теннисистом Александром Зверевым и итальянцем Лучано Дардери (54-й в рейтинге ATP). Победу со счётом 7:6 (7:3), 6:2 одержал Зверев.
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Матч продолжался 1 час 49 минут. Зверев выполнил 12 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Дардери четыре эйса, одна двойная ошибка и единственный нереализованный брейк-пойнт.
Соперником немецкого теннисиста в 1/8 финала будет 53-я ракетка мира португалец Нуну Боржеш, победивший в третьем круге итальянца Франческо Пассаро — 4:6, 7:6 (10:8), 7:6 (7:4).
Грунтовый «Мастерс» в Риме проходит с 8 по 19 мая. Действующим чемпионом турнира является российский теннисист Даниил Медведев, который в двух сетах в финале прошлого года обыграл Хольгера Руне из Дании со счётом 7:5. 7:5.
- 12 мая 2024
-
23:50
-
23:33
-
23:30
-
23:00
-
22:55
-
22:07
-
21:36
-
21:32
-
21:25
-
21:16
-
20:55
-
20:40
-
20:33
-
20:25
-
19:58
-
19:10
-
18:56
-
18:55
-
18:25
-
18:19
-
18:12
-
17:31
-
17:20
-
17:14
-
16:56
-
16:43
-
16:41
-
16:20
-
16:12
-
15:49
-
15:43
-
14:10
-
13:59
-
13:57
-
13:39