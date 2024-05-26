Ястремская обыграла Томлянович в первом круге «Ролан Гаррос»

33-я ракетка мира украинка Даяна Ястремская пробилась во второй раунд Открытого чемпионата Франции — 2024.
В матче первого круга украинка обыграла представительницу Австралии 30-летнюю теннисистку Айлу Томлянович со счётом 3:6, 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 9 минут.
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За это время Ястремская выполнила шесть подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести (50%). На счету Томлянович один эйс, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из восьми (25%). В следующем раунде украинская теннисистка сыграет с Ван Яфань (Китай).
Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек, которая в прошлогоднем финале переиграла Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4.
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