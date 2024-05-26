Надежда Петрова назвала лучшего среди российских теннисистов на «Ролан Гаррос»

Бывшая российская теннисистка Надежда Петрова поделилась мнением об игре российских теннисистов Даниила Медведева, Андрея Рублёва и Карена Хачанова, а также назвала лучшего среди них на «Ролан Гаррос» — 2024.

«Начнём с Медведева. Даниил неудачно провёл грунтовую часть сезона. Он не совсем удачно выступил в Мадриде, не смог защитить титул на «Мастерсе» в Риме. Земляное покрытие никогда не подходило россиянину, однако до второй недели в Париже он, скорее всего, сможет дойти. За победу на французском ТБШ Медведеву будет побороться тяжело.

Хачанов сейчас также играет очень неплохо, показывает стабильный и выносливый теннис. Всё будет зависеть от сетки. Если всё сложится удачно, то Карена можно будет увидеть в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.

Если говорить о Рублёве, то здесь та же история. Мы очень рады, что он всё-таки переломил свою череду неудач. После неприятной истории в Дубае Андрей выиграл «тысячник» в Мадриде. Уверена, что сейчас теннисист проводит хорошую подготовку к «Ролан Гаррос». Хотелось бы, чтобы Рублёв наконец-то пробился в полуфинал мэйджора, ведь он ещё ни разу не доходил до этой стадии на «Шлемах». По моему мнению, из всех россиян именно Андрей покажет наилучший результат на Открытом чемпионате Франции», — приводит слова Петровой Metaratings.by.

Надежда Петрова выиграла 13 турниров WTA в одиночном разряде и олимпийскую бронзу – в парном, восемь лет находилась в топ-20 женского рейтинга, а весной 2005 года поднималась на третье место в рейтинге. О завершении карьеры россиянка объявила семь лет назад, а спустя некоторое время решила открыть собственную школу.