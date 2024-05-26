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Рублёв — Дэниэл: россиянин выиграл третий сет матча первого круга «Ролан Гаррос»

Рублёв — Дэниэл: россиянин выиграл третий сет матча первого круга «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 26 мая, в матче первого круга Открытого чемпионата Франции встречаются шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 81-й номер рейтинга ATP Таро Дэниэл из Японии. Матч проходит на корте Симоны Матьё.

Третий сет завершился со счётом 6:3 в пользу россиянина.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2024, воскресенье. 12:10 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 3 6 7
2 		7 7 3 5
             
Таро Дэниэл
Япония
Таро Дэниэл
Т. Дэниэл

Напомним, «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт личных встреч равный — 2-2 (2-1 на грунте в пользу японца). Дэниэл выиграл на «челленджере» в Севилье в 2016 году (4:6, 6:3, 6:2), а также в финальном, третьем круге квалификации «Ролан Гаррос» в 2017-м — 7:5, 6:7(1), 7:6(4). Рублёв же был сильнее в первом круге «Мастерса» в Майами в 2019-м (3:6, 6:3, 6:4) и в четвертьфинале Белграда-2022 (6:3, 6:3).

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