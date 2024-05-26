Рублёв — Дэниэл: россиянин выиграл третий сет матча первого круга «Ролан Гаррос»
Поделиться
Сегодня, 26 мая, в матче первого круга Открытого чемпионата Франции встречаются шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 81-й номер рейтинга ATP Таро Дэниэл из Японии. Матч проходит на корте Симоны Матьё.
Третий сет завершился со счётом 6:3 в пользу россиянина.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2024, воскресенье. 12:10 МСК
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 3
|6
|7
|
|7 7
|3
|5
Таро Дэниэл
Т. Дэниэл
Напомним, «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.
Счёт личных встреч равный — 2-2 (2-1 на грунте в пользу японца). Дэниэл выиграл на «челленджере» в Севилье в 2016 году (4:6, 6:3, 6:2), а также в финальном, третьем круге квалификации «Ролан Гаррос» в 2017-м — 7:5, 6:7(1), 7:6(4). Рублёв же был сильнее в первом круге «Мастерса» в Майами в 2019-м (3:6, 6:3, 6:4) и в четвертьфинале Белграда-2022 (6:3, 6:3).
Комментарии
- 26 мая 2024
-
15:19
-
15:13
-
14:55
-
14:51
-
14:36
-
14:36
-
14:34
-
14:29
-
14:15
-
14:04
-
13:58
-
13:57
-
13:52
-
13:35
-
13:33
-
13:27
-
13:04
-
13:01
-
12:43
-
12:38
-
12:01
-
11:31
-
11:29
-
11:25
-
10:40
-
09:30
-
09:00
-
07:17
-
02:58
-
00:29
-
00:29
-
00:03
- 25 мая 2024
-
23:40
-
23:28
-
22:39