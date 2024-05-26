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Рыбакина объяснила, почему ей сложнее играть против Соболенко чем Свёнтек

Рыбакина объяснила, почему ей сложнее играть против Соболенко чем Свёнтек
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Представительница Казахстана Елена Рыбакина ответила на вопрос, с кем ей сложнее играть – с белоруской Ариной Соболенко или полячкой Игой Свёнтек.

«Я бы сказала, с Ариной. Мы проводим много сложных матчей, и она очень агрессивна. У неё хорошая энергетика. С Игой я чувствую, что больше доминирую благодаря моей силе. С Ариной всё сложнее», — приводит слова Рыбакиной официальный сайт «Ролан Гаррос».

Открытый чемпионат Франции среди женщин пройдёт с 26 мая по 8 июня. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет € 53,4 млн. Действующим победителем турнира является Ига Свёнтек, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову.

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