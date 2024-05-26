Кудерметова — об участии в ОИ: на неадекватных условиях ехать не хотелось бы

31-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова высказалась о возможном участии в Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

«Олимпиада вроде бы и близко, но загадывать всё равно рано. Для нас, спортсменов из России, всё настолько непонятно. Наверное, все хотят, но что будет в итоге, никто не знает. Ситуация может по-разному меняться, стараюсь об этом не думать.

Конечно, если бы получилось поехать, хотела бы играть во всех разрядах. Но конкуренция у нас среди девушек большая. Не знаю, правда, кто хочет ехать, кто – не хочет.

Опять же, если будут слишком жёсткие условия, нас будут как-то выделять, ограничения для нас принимать – в неадекватных условиях для спортсменов из России, из Беларуси мне бы ехать, наверное, и не хотелось бы.

Но если всё будет так, как в Токио: нейтральные спортсмены, пожалуйста, выступайте, условия для вас те же самые, что и для остальных – тогда, конечно, хочется. А если будет как-то по-другому – вряд ли», — приводит слова Кудерметовой Sports.

Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года. Соревнования по теннису пройдут на кортах «Ролан Гаррос» с 27 июля по 4 августа. Ранее Международная федерация тенниса (ITF) разрешила российским и белорусским теннисистам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.