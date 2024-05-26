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Федерер поделился ожиданиями от выступления Надаля на «Ролан Гаррос» — 2024

Федерер поделился ожиданиями от выступления Надаля на «Ролан Гаррос» — 2024
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер рассказал, чего он ожидает от своего главного соперника, испанского теннисиста Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос» — 2024.

«Сможет ли он провести отличный «Ролан Гаррос»? Думаю, да. День отдыха между раундами — это именно то, что нужно. Тогда есть пять сетов, и это ещё одно неизвестное, на которое он сам не может ответить. Но у него было так много преимуществ в расцвете сил, что я всё ещё думаю, что он способен провести отличный «Ролан Гаррос». Я не хочу оказывать на него давление, хотя он тоже может с этим справиться. Вопрос не в его уровне игры, у меня сложилось впечатление, что его самая большая проблема — это восстановление», — приводит слова Федерера Marca со ссылкой на эфир Telématin.

Рафаэль Надаль и Роджер Федерер провели между собой 40 матчей, в 24 из них победу одерживал испанский теннисист, а 16 встреч остались за швейцарцем. Стоит отметить, что в 23 матчах из 40 они играли в финалах турниров ATP.

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