«Думал, что это шутка». Зверев — о первой реакции на матч с Надалем на «Ролан Гаррос»

Олимпийский чемпион 2020 года, четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, как отреагировал на результаты жеребьёвки Открытого чемпионата Франции.

Напомним, в первом раунде «Ролан Гаррос» Зверев сыграет с 14-кратным чемпионом турнира Рафаэлем Надалем.

«Я узнал об этом после тренировки. Когда мой брат сказал мне это, я сначала подумал, что это шутка.

Если честно, я хотел сыграть против него ещё раз в своей карьере. Просто потому, что не хотел, чтобы последним воспоминанием о поединке с ним был образ того, как я покидаю корт на костылях», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Мужская часть «Ролан Гаррос» — 2024 пройдёт с 26 мая по 9 июня. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович. Рафаэль Надаль последний раз выигрывал «Ролан Гаррос» в 2022 году.