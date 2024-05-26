Видео: отец Надаля восхищается памятником сына на «Ролан Гаррос»

Отца Рафаэля Надаля Себастьяна заметили возле статуи сына в комплексе «Ролан Гаррос» в Париже (Франция).

Статуя в честь Рафаэля Надаля была установлена в комплексе «Ролан Гаррос» в мае 2021 года. На открытии присутствовал сам Надаль, а также президент Федерации тенниса Франции Жиль Мореттон и скульптор Жорди Диез Фернандес.

Испанец является 14-кратным чемпионом теннисного турнира. Последний раз Надаль выиграл парижский «Шлем» в 2022 году, в финале обыграв норвежца Каспера Рууда.

В первом раунде текущего розыгрыша «Ролан Гаррос» испанский теннисист сыграет с немцем Александром Зверевым.

Мужская часть «Ролан Гаррос» — 2024 пройдёт с 26 мая по 9 июня. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович.