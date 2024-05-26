Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Искусственный интеллект оценил шансы Рыбакиной и Соболенко выиграть «Ролан Гаррос» — 2024

Искусственный интеллект оценил шансы Рыбакиной и Соболенко выиграть «Ролан Гаррос» — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свёнтек согласно модели вероятности, разработанной искусственным интеллектом Stats Perform в преддверии первого дня основной сетки, имеет 20% на победу в теннисном турнире «Ролан Гаррос» — 2024.

Второе место в этом списке занимает теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина (9%), на третьей строчке расположилась белоруска Арина Соболенко (7%), четвёртая позиция у Кори Гауфф (5%), а пятёрку лидеров замыкает Даниэль Коллинз (5%).

Открытый чемпионат Франции, один из турниров «Большого шлема» «Ролан Гаррос» стартует 26 мая и завершится 8 июня. Всего в нём примут участие по 128 теннисистов и в мужской, и в женской сетке. Представителей России там будет 21 человек — шесть мужчин и 15 женщин.

Материалы по теме
Отберёт ли Синнер у Джоковича первое место? 10 причин следить за «Ролан Гаррос» — 2024
Отберёт ли Синнер у Джоковича первое место? 10 причин следить за «Ролан Гаррос» — 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android