Искусственный интеллект оценил шансы Рыбакиной и Соболенко выиграть «Ролан Гаррос» — 2024

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свёнтек согласно модели вероятности, разработанной искусственным интеллектом Stats Perform в преддверии первого дня основной сетки, имеет 20% на победу в теннисном турнире «Ролан Гаррос» — 2024.

Второе место в этом списке занимает теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина (9%), на третьей строчке расположилась белоруска Арина Соболенко (7%), четвёртая позиция у Кори Гауфф (5%), а пятёрку лидеров замыкает Даниэль Коллинз (5%).

Открытый чемпионат Франции, один из турниров «Большого шлема» «Ролан Гаррос» стартует 26 мая и завершится 8 июня. Всего в нём примут участие по 128 теннисистов и в мужской, и в женской сетке. Представителей России там будет 21 человек — шесть мужчин и 15 женщин.