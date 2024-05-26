Димитров уверенно переиграл Ковачевича и вышел во второй раунд «Ролан Гаррос»

10-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вышел во второй раунд Открытого чемпионата Франции.

В матче первого круга болгарин уверенно обыграл американца Александра Ковачевича со счётом 6:4, 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 58 минут.

За это время Димитров выполнил восемь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи заработанных (71%). На счету Ковачевича восемь эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх (67%).

В следующем круге Григор Димитров сыграет с победителем противостояния Фабиан Марожан (Венгрия) — Михаил Кукушкин (Казахстан).

Мужская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит с 26 мая по 9 июня. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович.