Димитров уверенно переиграл Ковачевича и вышел во второй раунд «Ролан Гаррос»

10-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вышел во второй раунд Открытого чемпионата Франции.
В матче первого круга болгарин уверенно обыграл американца Александра Ковачевича со счётом 6:4, 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 58 минут.
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За это время Димитров выполнил восемь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи заработанных (71%). На счету Ковачевича восемь эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх (67%).
В следующем круге Григор Димитров сыграет с победителем противостояния Фабиан Марожан (Венгрия) — Михаил Кукушкин (Казахстан).
Мужская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит с 26 мая по 9 июня. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович.
- 26 мая 2024
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