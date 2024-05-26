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Димитров уверенно переиграл Ковачевича и вышел во второй раунд «Ролан Гаррос»

Димитров уверенно переиграл Ковачевича и вышел во второй раунд «Ролан Гаррос»
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10-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вышел во второй раунд Открытого чемпионата Франции.

В матче первого круга болгарин уверенно обыграл американца Александра Ковачевича со счётом 6:4, 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 58 минут.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2024, воскресенье. 14:40 МСК
Александр Ковачевич
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		3 4
6 		6 6
             
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

За это время Димитров выполнил восемь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи заработанных (71%). На счету Ковачевича восемь эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх (67%).

В следующем круге Григор Димитров сыграет с победителем противостояния Фабиан Марожан (Венгрия) — Михаил Кукушкин (Казахстан).

Мужская часть «Ролан Гаррос» — 2024 проходит с 26 мая по 9 июня. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович.

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