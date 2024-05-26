Рублёв одержал 223-ю победу начиная с 2020 года, больше лишь у Медведева

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв одержал свою 223-ю победу в матчах на уровне ATP начиная с сезона 2020 года. Больше побед за это время одержал лишь другой россиянин Даниил Медведев (225).

Напомним, сегодня, 26 мая, в матче первого круга Рублёв оказался сильнее японца Таро Дэниэла со счётом 6:2, 6:7 (3:7), 6:3, 7:5. Продолжительность встречи составила 3 часа 13 минут.

В следующем раунде Андрей Рублёв сыграет с победителем матча между 49-й ракеткой мира Педро Мартинесом (Испания) и 109-м номером рейтинга Тьяго Агустином Тиранте (Аргентина).

Действующим победителем турнира является первая ракетка мира серб Новак Джокович, который в прошлогоднем финале переиграл норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5.