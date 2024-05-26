«Ролан Гаррос» — 2024, мужчины: расписание матчей 26 мая

В воскресенье, 26 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже стартует второй турнир «Большого шлема» в 2024 году — Открытый чемпионат Франции. Из российских теннисистов в первый день соревнований сыграет шестая ракетка мира Андрей Рублёв.
Также борьбу на турнире начнут в этот день третий номер рейтинга ATP испанец Карлос Алькарас, восьмая ракетка мира Хуберт Хуркач и 10-й в мировой классификации Григор Димитров из Болгарии.
«Ролан Гаррос» — 2024. Расписание матчей 26 мая
Мужчины. Первый круг. Примерное время начала матчей:
12:00
Андрей Рублёв (Россия, 6) — Таро Дэниэл (Япония)
Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина)
Уго Умбер (Франция, 17) — Лоренцо Сонего (Италия)
Чжан Чжичжэнь (Китай) — Александар Вукич (Австралия)
Николас Морено-Де-Альборан (США, WC) — Брэндон Накашима (США)
13:30
Джордан Томпсон (Австралия) — Максимильян Мартерер (Германия, LD)
Александр Ковачевич (США) — Григор Димитров (Болгария, 10)
Джек Дрэйпер (Великобритания) — Йеспер де Йонг (Нидерланды, Q)
Хуберт Хуркач (Польша, 8) — Синтаро Мочизуки (Япония, Q)
14:30
Джеффри-Джон Вулф (США, LL) — Карлос Алькарас (Испания, 3)
15:00
Кей Нисикори (Япония, SR) — Габриэль Диалло (Канада, Q)
15:30
Лука Нарди (Италия) — Александр Мюллер (Франция, WC)
Ришар Гаске (Франция, WC) — Борна Чорич (Хорватия)
Алехандро Табило (Чили. 24) — Зизу Бергс (Бельгия, Q)
Фабиан Марожан (Венгрия) — Михаил Кукушкин (Казахстан, Q)
17:00
Ласло Джере (Сербия) — Даниэль Альтмайер (Германия)
Себастьян Корда (США, 27) — Гарол Майо (Франция, WC)
Николас Харри (Чили, 16) — Корентен Муте (Франция)
Теренс Атман (Франция, WC) — Себастьян Офнер (Австрия)
21:15
Стэн Вавринка (Швейцария) — Энди Маррей (Великобритания)