«Ролан Гаррос» — 2024, мужчины: расписание матчей 26 мая

В воскресенье, 26 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже стартует второй турнир «Большого шлема» в 2024 году — Открытый чемпионат Франции. Из российских теннисистов в первый день соревнований сыграет шестая ракетка мира Андрей Рублёв.

Также борьбу на турнире начнут в этот день третий номер рейтинга ATP испанец Карлос Алькарас, восьмая ракетка мира Хуберт Хуркач и 10-й в мировой классификации Григор Димитров из Болгарии.

«Ролан Гаррос» — 2024. Расписание матчей 26 мая

Мужчины. Первый круг. Примерное время начала матчей:

12:00

Андрей Рублёв (Россия, 6) — Таро Дэниэл (Япония)

Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина)

Уго Умбер (Франция, 17) — Лоренцо Сонего (Италия)

Чжан Чжичжэнь (Китай) — Александар Вукич (Австралия)

Николас Морено-Де-Альборан (США, WC) — Брэндон Накашима (США)

13:30

Джордан Томпсон (Австралия) — Максимильян Мартерер (Германия, LD)

Александр Ковачевич (США) — Григор Димитров (Болгария, 10)

Джек Дрэйпер (Великобритания) — Йеспер де Йонг (Нидерланды, Q)

Хуберт Хуркач (Польша, 8) — Синтаро Мочизуки (Япония, Q)

14:30

Джеффри-Джон Вулф (США, LL) — Карлос Алькарас (Испания, 3)

15:00

Кей Нисикори (Япония, SR) — Габриэль Диалло (Канада, Q)

15:30

Лука Нарди (Италия) — Александр Мюллер (Франция, WC)

Ришар Гаске (Франция, WC) — Борна Чорич (Хорватия)

Алехандро Табило (Чили. 24) — Зизу Бергс (Бельгия, Q)

Фабиан Марожан (Венгрия) — Михаил Кукушкин (Казахстан, Q)

17:00

Ласло Джере (Сербия) — Даниэль Альтмайер (Германия)

Себастьян Корда (США, 27) — Гарол Майо (Франция, WC)

Николас Харри (Чили, 16) — Корентен Муте (Франция)

Теренс Атман (Франция, WC) — Себастьян Офнер (Австрия)

21:15

Стэн Вавринка (Швейцария) — Энди Маррей (Великобритания)