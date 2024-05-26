Рууд ответил на вопрос, не повлияет ли участие в турнире в Женеве на результаты на «РГ»

Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд ответил на вопрос, не повлияет ли участие в турнире в Женеве на результаты на Открытом чемпионате Франции.
«Посмотрите на игроков в Париже – что они делают на тренировках? Играют матчи. Так почему бы не приехать сюда и сыграть настоящий матч, а не просто тренировочный?» — сказал Рууд на пресс-конференции после победы на турнире в Женеве.
Каспер Рууд стал победителем грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). Для Рууда этот титул стал уже третьим в карьере. В субботу, 25 мая, он в двух сетах обыграл Томаша Махача из Чехии, занимающего 44-е место в рейтинге ATP, со счётом 7:5, 6:3.
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Ранее стало известно, что в первом круге «Ролан Гаррос» Рууд сыграет с бразильцем Фелипе Мелигени Родригесом Альвесом. Изначально норвежец должен был сразиться с Якубом Меншиком, однако чех снялся с турнира.
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