Кудерметова — Боузкова: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 26 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже стартует Открытый чемпионат Франции по теннису. Призовой фонд турнира составит € 53 478 000.
31-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова в первый игровой день сыграет с 42-м номером рейтинга WTA Мари Боузковой из Чехии. Встреча начнётся не ранее 12:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Кудерметова — Боузкова.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Мари Боузкова
М. Боузкова
Не начался
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Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
По личным встречам Кудерметова впереди со счётом 3-2 (1-1 на грунте). Вероника выигрывала у Мари в финале турнира WTA-125 в Гвадалахаре в 2019 году, в третьем круге Индиан-Уэллса-2022 и в четвёртом круге Рима-2023. Чешка была сильнее в двух квалификациях — турнира ITF в Праге — 2015 и Брисбена-2020.
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