Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кудерметова — Боузкова: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга «Ролан Гаррос»

Кудерметова — Боузкова: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга «Ролан Гаррос»
Комментарии

Сегодня, 26 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже стартует Открытый чемпионат Франции по теннису. Призовой фонд турнира составит € 53 478 000.

31-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова в первый игровой день сыграет с 42-м номером рейтинга WTA Мари Боузковой из Чехии. Встреча начнётся не ранее 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Кудерметова — Боузкова.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Мари Боузкова
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Не начался
1 2 3
         
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

По личным встречам Кудерметова впереди со счётом 3-2 (1-1 на грунте). Вероника выигрывала у Мари в финале турнира WTA-125 в Гвадалахаре в 2019 году, в третьем круге Индиан-Уэллса-2022 и в четвёртом круге Рима-2023. Чешка была сильнее в двух квалификациях — турнира ITF в Праге — 2015 и Брисбена-2020.

Материалы по теме
4 топ-матча воскресенья в теннисе: Кудерметова, Рублёв и Шнайдер открывают «Ролан Гаррос»
4 топ-матча воскресенья в теннисе: Кудерметова, Рублёв и Шнайдер открывают «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android