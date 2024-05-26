Кудерметова — Боузкова: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 26 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже стартует Открытый чемпионат Франции по теннису. Призовой фонд турнира составит € 53 478 000.

31-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова в первый игровой день сыграет с 42-м номером рейтинга WTA Мари Боузковой из Чехии. Встреча начнётся не ранее 12:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Кудерметова — Боузкова.

По личным встречам Кудерметова впереди со счётом 3-2 (1-1 на грунте). Вероника выигрывала у Мари в финале турнира WTA-125 в Гвадалахаре в 2019 году, в третьем круге Индиан-Уэллса-2022 и в четвёртом круге Рима-2023. Чешка была сильнее в двух квалификациях — турнира ITF в Праге — 2015 и Брисбена-2020.