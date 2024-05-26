Рублёв — Дэниэл: во сколько начало, где смотреть матч первого круга «Ролан Гаррос» — 2024

26 мая на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже стартует второй в 2024 году турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Франции по теннису. Призовой фонд турнира составит € 53 478 000.

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в первый игровой день сыграет в матче первого круга с 81-м номером рейтинга ATP Таро Дэниэлом из Японии. Встреча Рублёв — Дэниэл пройдёт на корте Симоны Матьё и начнётся в 12:00 мск.

В 2024 году Андрей Рублёв стал победителем грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде и турнира в Гонконге категории ATP-250 на харде.

Официальных телетрансляций матчей «Ролан Гаррос» — 2024 в Российской Федерации не запланировано. Следить за соревнованиями можно с помощью официального сайта Открытого чемпионата Франции или через матч-центр «Чемпионата».