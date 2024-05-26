Вероника Кудерметова проиграла Боузковой в первом круге «Ролан Гаррос»

31-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться во второй раунд Открытого чемпионата Франции.
В матче первого круга россиянка уступила чешке Мари Боузковой со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту.
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
За это время Кудерметова выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх заработанных (33%). На счету Боузковой ни одного эйса, четыре двойных и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми (50%).
В следующем раунде чешская теннисистка сыграет с победительницей матча Джессика Бузас Манейро (Испания) — Яна Фетт (Хорватия).
Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек, которая в прошлогоднем финале переиграла Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4.
- 26 мая 2024
-
14:36
-
14:36
-
14:34
-
14:29
-
14:15
-
14:04
-
13:58
-
13:57
-
13:52
-
13:35
-
13:33
-
13:27
-
13:04
-
13:01
-
12:43
-
12:38
-
12:01
-
11:31
-
11:29
-
11:25
-
10:40
-
09:30
-
09:00
-
07:17
-
02:58
-
00:29
-
00:29
-
00:03
- 25 мая 2024
-
23:40
-
23:28
-
22:39
-
21:18
-
21:00
-
20:34
-
18:29