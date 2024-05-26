Вероника Кудерметова проиграла Боузковой в первом круге «Ролан Гаррос»

31-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться во второй раунд Открытого чемпионата Франции.

В матче первого круга россиянка уступила чешке Мари Боузковой со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту.

За это время Кудерметова выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх заработанных (33%). На счету Боузковой ни одного эйса, четыре двойных и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми (50%).

В следующем раунде чешская теннисистка сыграет с победительницей матча Джессика Бузас Манейро (Испания) — Яна Фетт (Хорватия).

Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек, которая в прошлогоднем финале переиграла Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4.