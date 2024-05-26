Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Искусственный интеллект оценил шансы Даниила Медведева выиграть «Ролан Гаррос» — 2024

Искусственный интеллект оценил шансы Даниила Медведева выиграть «Ролан Гаррос» — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев согласно модели вероятности, разработанной искусственным интеллектом Stats Perform в преддверии первого дня основной сетки, имеет 5% на победу в теннисном турнире «Ролан Гаррос» — 2024.

В приведённом системой списке Медведев занимает четвёртое место. Главным претендентом на победу у искусственного интеллекта является итальянский теннисист Янник Синнер с вероятностью 13%. На втором месте Новак Джокович (10%), третий — Карлос Алькарас (6%), пятёрку лидеров замыкает Каспер Рууд (4%).

Открытый чемпионат Франции, один из турниров «Большого шлема», стартует 26 мая и завершится 8 июня. Всего в нём примут участие по 128 теннисистов и в мужской, и в женской сетке. В турнире будет 21 представитель России — шесть мужчин и 15 женщин.

Материалы по теме
Отберёт ли Синнер у Джоковича первое место? 10 причин следить за «Ролан Гаррос» — 2024
Отберёт ли Синнер у Джоковича первое место? 10 причин следить за «Ролан Гаррос» — 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android