Искусственный интеллект оценил шансы Даниила Медведева выиграть «Ролан Гаррос» — 2024

Чемпион US Open — 2021, пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев согласно модели вероятности, разработанной искусственным интеллектом Stats Perform в преддверии первого дня основной сетки, имеет 5% на победу в теннисном турнире «Ролан Гаррос» — 2024.

В приведённом системой списке Медведев занимает четвёртое место. Главным претендентом на победу у искусственного интеллекта является итальянский теннисист Янник Синнер с вероятностью 13%. На втором месте Новак Джокович (10%), третий — Карлос Алькарас (6%), пятёрку лидеров замыкает Каспер Рууд (4%).

Открытый чемпионат Франции, один из турниров «Большого шлема», стартует 26 мая и завершится 8 июня. Всего в нём примут участие по 128 теннисистов и в мужской, и в женской сетке. В турнире будет 21 представитель России — шесть мужчин и 15 женщин.