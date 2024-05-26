Фото: Рублёв пришёл в ярость после проигранного розыгрыша в стартовом матче «Ролан Гаррос»

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв впервые вышел из себя на «Ролан Гаррос» — 2024.
Напомним, в первом круге соревнований Рублёв (6) встречается с 81-й ракеткой мира, представителем Японии Таро Дэниэлом. Россиянин уверенно выиграл первый сет (6:2). Однако во втором не смог дожать соперника, проиграл партию со счётом 6:7 (3:7).
В первом гейме третьего сета на подаче Дэниэла при счёте 40:40 Рублёв проиграл розыгрыш, не угадав направление движение соперника. Это привело россиянина в ярость, он несколько раз выкрикнул нецензурное выражение на русском языке. Предположительно, что-то из его речи было адресовано линейному судье.
Фото: трансляция Eurosport
Фото: трансляция Eurosport
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Таро Дэниэл в первом круге «Ролан Гаррос».
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