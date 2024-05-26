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Фото: Рублёв пришёл в ярость после проигранного розыгрыша в стартовом матче «Ролан Гаррос»

Фото: Рублёв пришёл в ярость после проигранного розыгрыша в стартовом матче «Ролан Гаррос»
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв впервые вышел из себя на «Ролан Гаррос» — 2024.

Напомним, в первом круге соревнований Рублёв (6) встречается с 81-й ракеткой мира, представителем Японии Таро Дэниэлом. Россиянин уверенно выиграл первый сет (6:2). Однако во втором не смог дожать соперника, проиграл партию со счётом 6:7 (3:7).

В первом гейме третьего сета на подаче Дэниэла при счёте 40:40 Рублёв проиграл розыгрыш, не угадав направление движение соперника. Это привело россиянина в ярость, он несколько раз выкрикнул нецензурное выражение на русском языке. Предположительно, что-то из его речи было адресовано линейному судье.

Фото: трансляция Eurosport

Фото: трансляция Eurosport

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Таро Дэниэл в первом круге «Ролан Гаррос».

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2024, воскресенье. 12:10 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
4-й сет
2 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 3 6 1
2 		7 7 3 1
             
Таро Дэниэл
Япония
Таро Дэниэл
Т. Дэниэл
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