«Мои призовые деньги уже готовы?» Рууд пошутил после завоевания титула в Женеве

Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд после победы в Женеве выразил благодарность спонсорам и в шутку спросил, готовы ли его призовые деньги.

«Спонсорам… особенно моему другу Гоне (положил руку на плечо). Мои призовые деньги уже готовы?» — сказал Рууд после матча.

Фото: Скриншот из трансляции

Каспер Рууд стал победителем грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве (Швейцария). Для Рууда этот титул стал уже третьим в карьере. В субботу, 25 мая, он в двух сетах обыграл Томаша Махача из Чехии, занимающего 44-е место в рейтинге ATP, со счётом 7:5, 6:3.

Ранее стало известно, что в первом круге «Ролан Гаррос» Рууд сыграет с бразильцем Фелипе Мелигени Родригесом Альвесом. Изначально норвежец должен был сразиться с Якубом Меншиком, однако чех снялся с турнира.