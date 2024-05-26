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Кудерметова — первая сеяная теннисистка, покинувшая «Ролан Гаррос» в одиночном разряде

Кудерметова — первая сеяная теннисистка, покинувшая «Ролан Гаррос» в одиночном разряде
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Сегодня, 26 мая, 31-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова стала первой сеяной теннисисткой, которая покинула текущий розыгрыш «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде.

В матче первого круга россиянка уступила чешке Мари Боузковой со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2024, воскресенье. 12:10 МСК
Мари Боузкова
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Отметим, что Кудерметова выступит ещё в парном разряде в дуэте с Чжань Хаоцин (Тайвань).

В следующем раунде чешская теннисистка сыграет с победительницей матча Джессика Бузас Манейро (Испания) — Яна Фетт (Хорватия).

Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек, которая в прошлогоднем финале переиграла Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4.

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