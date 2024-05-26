Кудерметова — первая сеяная теннисистка, покинувшая «Ролан Гаррос» в одиночном разряде
Поделиться
Сегодня, 26 мая, 31-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова стала первой сеяной теннисисткой, которая покинула текущий розыгрыш «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде.
В матче первого круга россиянка уступила чешке Мари Боузковой со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2024, воскресенье. 12:10 МСК
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Отметим, что Кудерметова выступит ещё в парном разряде в дуэте с Чжань Хаоцин (Тайвань).
В следующем раунде чешская теннисистка сыграет с победительницей матча Джессика Бузас Манейро (Испания) — Яна Фетт (Хорватия).
Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек, которая в прошлогоднем финале переиграла Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4.
Комментарии
- 26 мая 2024
-
15:19
-
15:13
-
14:55
-
14:51
-
14:36
-
14:36
-
14:34
-
14:29
-
14:15
-
14:04
-
13:58
-
13:57
-
13:52
-
13:35
-
13:33
-
13:27
-
13:04
-
13:01
-
12:43
-
12:38
-
12:01
-
11:31
-
11:29
-
11:25
-
10:40
-
09:30
-
09:00
-
07:17
-
02:58
-
00:29
-
00:29
-
00:03
- 25 мая 2024
-
23:40
-
23:28
-
22:39