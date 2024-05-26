Макинрой: если Надаль проиграет Звереву, это не значит, что его рекорды на «РГ» забудутся

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой поделился мнением о матче Рафаэля Надаля и Александра Зверева в первом круге «Ролан Гаррос».

«Нет никакого смысла в том, чтобы кто-то, кто побеждал 14 раз, не был посеян. Конечно, это правила, но для меня это безумие. Это самый интересный первый раунд „Шлема“ из тех, что я помню, и самый сложный для Надаля.

Рафа любит соревноваться, и если он проиграет Звереву, это не значит, что все его рекорды на «Ролан Гаррос» будут забыты. Возможно, ему уже просто пора полноценно посвятить себя семье.

Может быть, я ошибаюсь и он сможет совершить здесь нечто особенное. Вопрос в том, как он будет восстанавливаться по ходу турнира. Если он победит, с одной стороны, это будет сюрприз, а с другой — нет. Если бы вы спросили меня лет 10 назад, сколько раз он выиграет этот трофей, я бы сказал, что четыре или пять. Такие люди, как Рафа, Новак или Роджер, — это сверхлюди», — приводит слова Макинроя Marca.