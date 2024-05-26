«Пока поводов для переживания нет». Ольховский — о стартовом матче Рублёва на «РГ»

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в парном разряде Андрей Ольховский поделился мнением о выступлении Андрея Рублёва в первом круге Открытого чемпионата Франции.

«Неплохой матч. Главное в первых кругах — сыграть на своём уровне, потому что соперники будут цепляться. Может быть, матч был неидеальным, но Андрей победил на классе, и матч показал, что уровень у Рублёва есть. Пока поводов для переживания нет. Но нужно готовиться к любому матчу», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сегодня, 26 мая, в матче первого круга Рублёв оказался сильнее японца Таро Дэниэла со счётом 6:2, 6:7 (3:7), 6:3, 7:5. Продолжительность встречи составила 3 часа 13 минут.

В следующем раунде Андрей Рублёв сыграет с победителем матча между 49-й ракеткой мира Педро Мартинесом (Испания) и 109-м номером рейтинга Тьяго Агустином Тиранте (Аргентина).