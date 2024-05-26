Церемонию прощания Рафаэля Надаля с «Ролан Гаррос» отменили

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира французская теннисистка, а ныне директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо сообщила, что турнир отменил церемонию прощания с Рафаэлем Надалем после того, как 14-кратный чемпион отказался подтвердить, что его выступление в текущем розыгрыше станет для него последним.

«Мы готовы, когда он почувствует, что хочет это сделать», — приводит слова Моресмо Daily Mail.

Ранее Амели Моресмо высказалась об участии 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля в турнире, заявив о его уникальности.

«Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин пройдёт с 26 мая по 9 июня. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович.