Стефанос Циципас назвал неожиданного фаворита «Ролан Гаррос» — 2024

Девятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мнением о том, кого он считает фаворитом текущего розыгрыша Открытого чемпионата Франции.

«Это правда, в этом году сетка кажется более открытой, но исход матчей не всегда легко предсказать, они полны напряжения. Посмотрим. Что касается фаворита, то я бы назвал Алехандро Давидович-Фокину. И я серьёзно, — сказал Циципас на пресс-конференции.

В первом раунде «Ролан Гаррос» 34-я ракетка мира Алехандро Давидович-Фокина встретится с монегаском Валентеном Вашеро (116-й номер рейтинга АТР).

Действующим победителем турнира является первая ракетка мира серб Новак Джокович, который в прошлогоднем финале переиграл норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5.