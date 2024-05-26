Осака одолела Бронцетти и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла во второй круг «Ролан Гаррос».
В матче первого круга японка переиграла итальянку Лючию Бронцетти со счётом 6:1, 4:6, 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты.
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За это время Осака выполнила шесть подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных (45%). На счету Бронцетти ни одного эйса, одна двойная и три реализованных брейк-пойнта из четырёх (75%).
В следующем раунде Осака сыграет с победителем матча Ига Свёнтек — Леолия Жанжан.
Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек, которая в прошлогоднем финале переиграла Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4.
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