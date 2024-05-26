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Осака одолела Бронцетти и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Осака одолела Бронцетти и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака вышла во второй круг «Ролан Гаррос».

В матче первого круга японка переиграла итальянку Лючию Бронцетти со счётом 6:1, 4:6, 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2024, воскресенье. 13:10 МСК
Лючия Бронцетти
Италия
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 5
6 		4 7
         
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

За это время Осака выполнила шесть подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных (45%). На счету Бронцетти ни одного эйса, одна двойная и три реализованных брейк-пойнта из четырёх (75%).

В следующем раунде Осака сыграет с победителем матча Ига Свёнтек — Леолия Жанжан.

Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек, которая в прошлогоднем финале переиграла Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4.

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