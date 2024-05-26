Рублёв прокомментировал победу над Дэниэлом в первом круге «Ролан Гаррос»

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над японцем Таро Дэниэлом в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024.

«Это был тяжёлый матч, а он — сильный игрок. Он знает, как играть на грунте, и мы провели много матчей вместе, так что очень хорошо знаем друг друга. Условия для игры были непростыми из-за ветра и всего остального, но в итоге мы провели отличный матч», — сказал Рублёв в интервью на корте.

Напомним, встреча японца и россиянина завершилась со счетом 6:2, 6:7 (3:7), 6:3, 7:5 в пользу Рублёва.

В следующем раунде Андрей Рублёв сыграет с победителем матча Педро Мартинес (Испания) — Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина).

Действующим победителем «Ролан Гаррос» является первая ракетка мира серб Новак Джокович, который в прошлогоднем финале переиграл норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5.