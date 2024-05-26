Леся Цуренко снялась по ходу матча первого круга «Ролан Гаррос»

44-я ракетка мира украинская теннисистка Леся Цуренко снялась по ходу матча с хорваткой Донной Векич (40-й номер рейтинга WTA) в первом круге «Ролан Гаррос».

В конце первого сета во время розыгрыша при счёте 6:5 в пользу Векич украинская теннисистка внезапно схватилась за поясницу. После консультации с физио Цуренко решила не продолжать матч.

Фото: скриншот прямой трансляции

Отметим, это снятие стало шестым для украинки за последние полтора года. С предыдущего матча с Ангелиной Калининой на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) Цуренко также снялась (при счёте 0:2 в первом сете).

Следующая соперница Донны Векич определится в матче Лаура Пигосси (Бразилия) — Марта Костюк (Украина).