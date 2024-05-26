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«Ролан Гаррос» — 2024, женщины: расписание матчей 26 мая

«Ролан Гаррос» — 2024, женщины: расписание матчей 26 мая
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В воскресенье, 26 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже стартует второй турнир «Большого шлема» в 2024 году — Открытый чемпионат Франции.

Из российских теннисисток в первый день соревнований сыграют Вероника Кудерметова, Мария Тимофеева и Диана Шнайдер.

«Ролан Гаррос» — 2024. Расписание самых заметных матчей 26 мая
Женщины. Первый круг

  • Мари Боузкова (Чехия) — Вероника Кудерметова (Россия) — не ранее 12:00 мск;
  • Ван Яфань (Китай) — Мария Тимофеева (Россия) — не ранее 12:00 мск;
  • Лючия Бронцетти (Италия) — Наоми Осака (Япония) — не ранее 13:00 мск;
  • Елена Остапенко (Латвия) — Жаклин Кристиан (Румыния) — не ранее 14:00 мск;
  • Хлоэ Паке (Франция) — Диана Шнайдер (Россия) — не ранее 15:30 мск;
  • Ева Лис (Германия) — Каролин Гарсия (Франция) — не ранее 16:30 мск.
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