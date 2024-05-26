Рублёв вышел во второй круг «Ролан Гаррос», переиграв Таро Даниэла

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй раунд Открытого чемпионата Франции.
В матче первого круга россиянин оказался сильнее японца Таро Даниэла со счётом 6:2, 6:7 (3:7), 6:3, 7:5. Продолжительность встречи составила 3 часа 13 минут.
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За это время Рублёв выполнил 17 подач навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 15 заработанных (33%). На счету японца 10 эйсов, шесть двойных и ни одного реализованного брейк-пойнта из девяти (0%).
В следующем раунде Андрей Рублёв сыграет с победителем матча Педро Мартинес (Испания) — Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина).
Действующим победителем турнира является первая ракетка мира серб Новак Джокович, который в прошлогоднем финале переиграл норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5.
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