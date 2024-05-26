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Рублёв вышел во второй круг «Ролан Гаррос», переиграв Таро Даниэла

Рублёв вышел во второй круг «Ролан Гаррос», переиграв Таро Даниэла
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Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй раунд Открытого чемпионата Франции.

В матче первого круга россиянин оказался сильнее японца Таро Даниэла со счётом 6:2, 6:7 (3:7), 6:3, 7:5. Продолжительность встречи составила 3 часа 13 минут.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2024, воскресенье. 12:10 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		6 3 6 7
2 		7 7 3 5
             
Таро Дэниэл
Япония
Таро Дэниэл
Т. Дэниэл

За это время Рублёв выполнил 17 подач навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 15 заработанных (33%). На счету японца 10 эйсов, шесть двойных и ни одного реализованного брейк-пойнта из девяти (0%).

В следующем раунде Андрей Рублёв сыграет с победителем матча Педро Мартинес (Испания) — Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина).

Действующим победителем турнира является первая ракетка мира серб Новак Джокович, который в прошлогоднем финале переиграл норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5.

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