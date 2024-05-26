20-летняя Мария Тимофеева завершила выступление на «Ролан Гаррос» в первом же круге
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106-я ракетка мира, 20-летняя российская теннисистка Мария Тимофеева неудачно стартовала на Открытом чемпионате Франции – 2024.
В матче первого круга Тимофеева со счётом 3:6, 3:6 проиграла 30-летней китаянке Ван Яфань (68-я ракетка мира).
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2024, воскресенье. 12:10 МСК
Ван Яфань
В. Яфань
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
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|3
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
Встреча Тимофеевой с Яфань продлилась 1 час и 42 минуты. В её рамках Тимофеева два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Яфань ни одного эйса, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.
За выход в третий круг «Ролан Гаррос» — 2024 Яфань сразится с победительницей матча Айла Томлянович (Австралия, WC) — Даяна Ястремская (Украина, 30). В данный момент Ястремская ведёт в матче со счётом 3:6, 6:3, 3:0.
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