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20-летняя Мария Тимофеева завершила выступление на «Ролан Гаррос» в первом же круге

20-летняя Мария Тимофеева завершила выступление на «Ролан Гаррос» в первом же круге
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106-я ракетка мира, 20-летняя российская теннисистка Мария Тимофеева неудачно стартовала на Открытом чемпионате Франции – 2024.

В матче первого круга Тимофеева со счётом 3:6, 3:6 проиграла 30-летней китаянке Ван Яфань (68-я ракетка мира).

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2024, воскресенье. 12:10 МСК
Ван Яфань
Китай
Ван Яфань
В. Яфань
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Мария Тимофеева
Россия
Мария Тимофеева
М. Тимофеева

Встреча Тимофеевой с Яфань продлилась 1 час и 42 минуты. В её рамках Тимофеева два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Яфань ни одного эйса, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.

За выход в третий круг «Ролан Гаррос» — 2024 Яфань сразится с победительницей матча Айла Томлянович (Австралия, WC) — Даяна Ястремская (Украина, 30). В данный момент Ястремская ведёт в матче со счётом 3:6, 6:3, 3:0.

Сетка «Ролан Гаррос» - 2024. Женщины
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