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Турнир WTA-1000 в Риме, 16 мая: расписание матчей, сетка соревнований

Турнир WTA-1000 в Риме, 16 мая: расписание матчей, сетка соревнований
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Сегодня, 16 мая, в Риме (Италия) пройдут матчи 1/2 финала грунтового турнира категории WTA-1000. Игровой день начнётся не ранее 16:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей на сегодня.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Риме. Расписание полуфинальных матчей

  • Ига Свёнтек (Польша, 1) — Кори Гауфф (США, 3) — не ранее 16:00 мск
  • Даниэль Коллинз (США, 13) — Арина Соболенко (Беларусь, 2) — не ранее 21:30 мск
Сетка турнира в Риме
Календарь соревнований

Напомним, действующей чемпионкой «тысячника» в Риме является казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. Она не смогла продолжить участие в турнире, объяснив это неготовностью защищать титул и плохим состоянием здоровья. Спортсменка заявила, что ждёт возвращения на турнир уже в следующем году.

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