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Церемония жеребьёвки «Ролан Гаррос» состоится 23 мая

Церемония жеребьёвки «Ролан Гаррос» состоится 23 мая
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Церемония жеребьёвки «Ролан Гаррос» пройдёт 23 мая в 14:00 по местному времени. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) известный журналист Михаил Самульски.

Она состоится в Оранжерейном саду Отей. Жеребьёвка квалификации пройдёт 19 мая.

Напомним, «Ролан Гаррос» — 2024 пройдёт с 25 мая по 9 июня в Париже (Франция). Действующим победителем соревнований является сербский теннисист Новак Джокович.

Ранее испанское издание Diario AS сообщило, что Рафаэль Надаль принял решение выступить на «Ролан Гаррос» — 2024. Испанец является 14-кратным победителем турнира.

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